Trafikte kural ihlaline yeni cezalar geliyor: Yüzde 200 artacak!
Yeni yargı paketine göre trafikte kural ihlali yapanlara cezalar yüzde 200 oranında artacak.
Trafik cezaları, yüzde 200 oranında artacak. Yeni yargı paketine göre trafikte kural ihlali yapanlara cezalar geliyor. Bu cezalardan en önemlisi ise hız sınırlarını aşanlarla ilgili olacak. Hız sınırlarını yılda 5 defa yüzde 30'dan fazla aşanların ehliyetlerine 3 yıl, alkollü araç kullananların ehliyetine 1 yıl el konulacak.
65 YAŞ ÜSTÜNE MUAYENE
65 yaş üstü sürücülere ilişkin de yeni düzenlemeler yolda. Buna göre, her yıl bir kez 65 yaş üstü sürücüler hem fiziksel hem de psikolojik testlerden geçirilecek. Kırmızı ışık ihlalinde sürücünün ehliyetine 6 aylık süreyle el konulacak. Belirlemeler kameralar sayesinde yapılacak.