Erzurum'da sprey boya faciası: Vücudu yanık içinde kaldı!

Nişanlısına hediye paketi yapmak isteyen Muhammed Yılmaz’ın kullandığı sprey boya kutusu patladı. Sağ el parmakları, boynu ve yüzü yandı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 11 Nisan 2025

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Erzurum Aziziye'de yazın inşaatlarda çalışıp, kışın da köyünde hayvancılık yapan Muhammed Yılmaz (28), nişanlısına hediye paketi yapmak istedi. Ancak hediyeleri içine koyacağı tahtadan meyve kasasını boyamak için sıktığı sprey boya kutusu çalışmadı. O da donmuş olabileceğini düşündüğü sprey kutusunu, içi su dolu kabın içinde mutfaktaki ocağa koyarak bekletti.



Bir süre sonra çözülüp, çözülmediğini anlamak için eliyle salladığı sprey kutusu bomba gibi patladı. Sağ el parmakları, boynu ve yüzünde yanıklar oluşan Yılmaz, babası ve kuzeni tarafından araçla hastaneye kaldırıldı. Bu sırada kimsenin kalmadığı evde yangın çıktı. Patlama ve yangın nedeniyle evde zarar oluştu.

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