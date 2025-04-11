Adana'da dolandırıcı kurbanı kadın 8 yıllık birikimini kaptırdı!

Dolandırıcı, Suriyeli Emel Halaf’a kendisini ‘polis’ olarak tanıttı. “Kocan elimizde, terörden suçlanıyor' tuzağıyla kandırdı. Kadının 20 tam, 3 yarım, 11 çeyrek altın, 2 çift küpe, 2 yüzük, 2 bin 800 TL ile 4 bin 600 ABD dolarını aldı. Şüpheliler, yakalandı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 11 Nisan 2025

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Telefon dolandırıcılarının adresi bu sefer Adana Yüreğir'di. Bir şüpheli, Suriyeli Emel Halaf'ı telefonla aradı. Kendisini 'polis' olarak tanıttı. "Kocan elimizde, terörden suçlanıyor. Altınları bana getir, kocan ile birlikte mahkemeye götüreceğiz. Mahkeme kararı sonrası altınları alıyoruz, kocanı teslim ediyoruz. Eğer vermezsen kocanı sınır dışı ederiz" dedi. Panikleyen kadın, eşi Casim'e ulaşmaya çalıştı ancak aynı şüpheliler tarım işçisi adamı da arayıp görüştüğü için ulaşamadı.



2 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Bunun üzerine Halaf, altınları dolandırıcılara teslim etti. Bir süre sonra eşine ulaşan kadın, dolandırıldığını anladı. Çift, jandarmaya giderek şikayetçi oldu. Şüpheliler M.H.A. ve M.R.A. gözaltına alındı. 20 tam, 3 adet yarım, 11 çeyrek altın ile 2 çift küpe, 2 yüzük, 2.800 TL ve 4.600 ABD dolar eksiksiz ele geçirildi. Halaf'a teslim edildi.



'BENİ 2 SAAT MEŞGUL ETTİLER

Casim Halaf, tarlada çalışırken kendisini tanımadığı bir numaranın aradığını söyledi: 2 saat telefonda beni meşgul ettiler. Bu sırada eşim dolandırıldı

Emel Halaf, "8 yıllık emeğimi aldılar. Küçükken tarlaya gidip çalışıyordum. Suriye'de ev yaptıracaktık. Şimdi çadırda kalıyoruz. Allah jandarmadan razı olsun" dedi.

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