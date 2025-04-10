Meteoroloji uzmanlar uyardı: İstanbul'a kış yeniden geliyor

İstanbul'da bugünden itibaren yağışın etkili olacak. Yarından itibaren ise Ankara başta olmak üzere İç Anadolu Bölgesi'nin tamamında ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde kar bekleniyor.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 10 Nisan 2025

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Nisan baharla değil karla geldi. Meteoroloji uzmanları; İstanbul'da bugünden itibaren yağışın etkili olacağını belirtti. Yarından itibaren ise Ankara başta olmak üzere İç Anadolu Bölgesi'nin tamamında ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde kar beklendiğini kaydetti. Hava sıcaklıklarının iç kesimlerde ise sıfırın altına düşebileceği öğrenildi. Bu arada Amasya'da Nisan ayında kar sürprizi yaşandı. 24 köy yolu ulaşıma kapandı. Bahar çiçekleri karla kaplandı. SERKAN ATICI

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