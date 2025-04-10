Cinayeti önceden haber verecek yapay zeka!

İngiltere Adalet Bakanlığı,ülkede kamu güvenliğini artırmaya yardımcı olacak 'cinayet tahmin' programı üzerinde çalışmalar yürütüldüğünü ancak bu çalışmaya tepki de gösterildiğini belirtti.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 10 Nisan 2025

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İngiliz hükümeti, "cinayet işleme olasılığı en yüksek kişileri" belirlemek amacıyla yapay zeka ve algoritmalar kullanan bir "cinayet tahmin" programı üzerinde çalışıyor.





Kişisel veriler kullanılarak hazırlanan "cinayet tahmin" programı ile şiddet suçu işlenmesinin önüne geçilmesi amaçlanıyor. İngiltere Adalet Bakanlığı, programın kamu güvenliğini artırmaya yardımcı olacağını umuyor. Ancak bu çalışmaya tepki de var.

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