Giriş Tarihi: 10 Nisan 2025 22:15

Ankara'da eğitim öğretime 1 gün ara! (AA-Arşiv)

ANKARA'DA EĞİTİME 1 GÜN ARA

Vali Vasip Şahin'in açıklamasına göre, Ankara'da cuma sabahı başlayacak kar yağışı, öğle saatlerine kadar etkisini sürdürecek ve yer yer 15 cm'ye kadar kar örtüsü oluşabilecek. Bu nedenle Ankara'daki tüm özel ve devlet okulları ile kurslarda eğitime 1 günlük kar tatili ilan edildi.