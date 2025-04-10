❄️ Ankara'da eğitim öğretime 1 gün ara! Vali Vasip Şahin duyurdu
'Ankara’da 11 Nisan okullar tatil mi?' sorusu cevabını buldu. Vali Vasip Şahin’in açıklamasına göre; Valiliğe bağlı özel ve kamu her derecedeki eğitim-öğretim kurumları ve kurslar 1 gün süreyle kapalı olacak. Ayrıca 10 yaş altı çocuğu olan kadın kamu görevlileri, hamile ve engelli memurlar idari izinli sayılacak.
Ankara Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere dayanarak, 1 Mart 2025 Cuma günü kent genelinde etkili olması beklenen yoğun kar yağışı, kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu.
ANKARA'DA EĞİTİME 1 GÜN ARA
Vali Vasip Şahin'in açıklamasına göre, Ankara'da cuma sabahı başlayacak kar yağışı, öğle saatlerine kadar etkisini sürdürecek ve yer yer 15 cm'ye kadar kar örtüsü oluşabilecek. Bu nedenle Ankara'daki tüm özel ve devlet okulları ile kurslarda eğitime 1 günlük kar tatili ilan edildi.
İDARİ İZİNLİ SAYILACAKLAR
Ayrıca, 10 yaş ve altı çocuğu olan kadın kamu görevlileri, hamileler ve engelli kamu çalışanları da idari izinli sayılacak.