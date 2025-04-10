10 Nisan 2025 Mobilden Akbanklılara Özel Çekiliş sonuçları belli oldu! ASİL-YEDEK isim listesi...
10 Nisan 2025 tarihli Mobilden Akbanklılara Özel Çekiliş sonuçları açıklandı. Çekilişe katılan talihliler, 30.000 TL Değerinde Teknosa Hediye Kart, 30.000 TL Değerinde Beymen Hediye Kodu, 20.000 TL Değerinde IKEA Dijital Hediye Çeki kazandı. İşte asil ve yedek talihliler...
10 Nisan 2025 tarihli Mobilden Akbanklılara Özel Çekiliş sonuçları açıklandı. Çekilişe katılan talihliler, 30.000 TL Değerinde Teknosa Hediye Kart, 30.000 TL Değerinde Beymen Hediye Kodu, 20.000 TL Değerinde IKEA Dijital Hediye Çeki kazandı. İşte asil ve yedek talihliler...
30.000 TL Değerinde Teknosa Hediye Kart (12.05.2025 – 10.07.2025) Asil Talihliler
30.000 TL Değerinde Teknosa Hediye Kart (12.05.2025 – 10.07.2025) Yedek Talihliler