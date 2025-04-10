10 Nisan 2025 Genç Akbanklılara Özel iPhone 15 Çekilişi! ASİL-YEDEK isim listesi...
10 Nisan 2025 tarihli Genç Akbanklılara Özel iPhone 15 Çekilişi sonuçları açıklandı. Çekilişe katılan talihliler, iPhone 15 128 GB Cep Telefonu kazandı. İşte asil ve yedek talihliler...
10 Nisan 2025 tarihli Genç Akbanklılara Özel iPhone 15 Çekilişi sonuçları açıklandı. Çekilişe katılan talihliler, iPhone 15 128 GB Cep Telefonu kazandı. İşte asil ve yedek talihliler...
iPhone 15 128 GB Cep Telefonu "Hat ve Kart Hariçtir." ASİL TALİHLİLER