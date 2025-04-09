Sahte profillerle 500 milyon liralık vurgun

Dolandırıcılar, sosyal medyada sahte kadın profili kullandı. Aşk yalanıyla erkekleri kandırdı. n 2 YILDA tam 500 milyon liralık vurgun yaptı. Çete üyesi 22 kişi yakalanıp tutuklandı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 09 Nisan 2025

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Dolandırıcılar, sosyal medyada sahte kadın profili kullanıp hesaplar açtı. Görüntülerini kaydettiği vatandaşları kandırdı.

Sakarya'da jandarma ekipleri, 6 Ekim 2024'te gelen bir ihbar üzerine harekete geçti. Sosyal medya üzerinden kadın görseli ile açtıkları sahte hesaplarla tehdit ve şantaj yolu ile vatandaşları dolandıran çeteyi tespit etti. 'Nitelikli Dolandırıcılık' olayına ilişkin yapılan çalışmada, ilk etapta 8 şüpheli belirlendi.



Suç örgütü faaliyeti kapsamında gerçekleştirildiği değerlendirilen olay, Akyazı Cumhuriyet Savcılığının koordinesinde takibe alındı. MASAK ile yapılan yazışmalar ışığında finansal veri analizi yapılarak hazırlanan rapor ile şüphelilerin geçmiş suç kayıtları, HTS kayıtları, konaklama kayıtları, banka hesap hareketleri incelenerek şüphelilerle bağlantılı olan 14 kişi daha tespit edildi.



22 şüpheli tarafından olayın organize bir şekilde işlendiği ve şüphelilerin tamamının son 2 yıl içerisinde hesaplarında toplamda 500 milyon TL'nin üzerinde dolandırıcılıktan elde ettikleri değerlendirilen şüpheli hesap hareketleri belirlendi. 9'unun aynı suçtan daha önce ceza aldıkları ve halen bazı şüphelilerin cezaevinde bulundukları saptandı. Ekipler, 11 Mart'ta 13 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.



Mersin'de 8, İzmir 2 ve Hatay'da 1'er kişi olmak üzere 11 kişi gözaltına alındı. Operasyonda, 1 cep telefonu, 1 flash bellek, 1 bilgisayar, 1 ruhsatsız tabanca ve 1 çalıntı motosiklet ele geçirildi. Daha önce gözaltına alınan örgüt yöneticisi 'Pablo' lakaplı B.E. ile birlikte Ö.T., D.S., Y.D., M.K.A., D.J., M.İ., Y.C.K., S.T., M.E., M.K., H.İ.İ., 13 Mart 2025 günü çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Kendilerini uzlaştırmacı olarak tanıtan dolandırıcılar, WhatsApp'tan belgeler gönderip dosyanın kapatılması karşılığında para aldı.

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