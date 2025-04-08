takvim-logo

Anadolu Otoyolu Kocaeli kesimindeki zincirleme kaza: Ulaşıma kapandı!

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminin Osmangazi Köprüsü yol ayrımında tır, otomobil ve 2 kamyonetin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. 4 aracın birbirine girdiği kaza sonrası Ankara istikameti ulaşıma kapandı.

AA
AA
ABONE OL
Anadolu Otoyolu Kocaeli kesimindeki zincirleme kaza: Ulaşıma kapandı!

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde meydana gelen zincirleme kaza nedeniyle Ankara istikametinde ulaşım sağlanamıyor.

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde meydana gelen zincirleme kaza nedeniyle Ankara istikametinde ulaşım sağlanamıyor. (AA)Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde meydana gelen zincirleme kaza nedeniyle Ankara istikametinde ulaşım sağlanamıyor. (AA)

Zincirleme kaza!

Otoyolun Ankara istikameti Gebze ilçesi Muallimköy mevkisi Osmangazi Köprüsü yol ayrımında tır, otomobil ve 2 kamyonetin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde meydana gelen zincirleme kaza nedeniyle Ankara istikametinde ulaşım sağlanamıyor. (AA)Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde meydana gelen zincirleme kaza nedeniyle Ankara istikametinde ulaşım sağlanamıyor. (AA)

Kaza yerine polis, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde meydana gelen zincirleme kaza nedeniyle Ankara istikametinde ulaşım sağlanamıyor. (AA)Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde meydana gelen zincirleme kaza nedeniyle Ankara istikametinde ulaşım sağlanamıyor. (AA)

İtfaiye ekipleri, 77 AK 896 plakalı ceviz yüklü kamyonetin sürücüsünü sıkıştığı yerden çıkardı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde meydana gelen zincirleme kaza nedeniyle Ankara istikametinde ulaşım sağlanamıyor. (AA)Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde meydana gelen zincirleme kaza nedeniyle Ankara istikametinde ulaşım sağlanamıyor. (AA)

Kaza nedeniyle ulaşımın kapandığı Ankara yönünde ekiplerin yol temizleme ve araçları kaldırma çalışması sürüyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN