Anadolu Otoyolu Kocaeli kesimindeki zincirleme kaza: Ulaşıma kapandı!
Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminin Osmangazi Köprüsü yol ayrımında tır, otomobil ve 2 kamyonetin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. 4 aracın birbirine girdiği kaza sonrası Ankara istikameti ulaşıma kapandı.
Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde meydana gelen zincirleme kaza nedeniyle Ankara istikametinde ulaşım sağlanamıyor.
Otoyolun Ankara istikameti Gebze ilçesi Muallimköy mevkisi Osmangazi Köprüsü yol ayrımında tır, otomobil ve 2 kamyonetin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Kaza yerine polis, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.