Tavuk dönerde skandal bitmiyor: Kocaeli'de 648 kişinin zehirlendiği olayda yeni gelişme! Bakteri yedirmişler

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde bir işletmede tavuk döner yedikten sonra zehirlenen 648 kişiden sonra tahlilde bakteriler saptandı. İki dönerci tutuklandı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 06 Nisan 2025

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Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir iş yerinde tavuk döner yiyip zehirlenme belirtileri yaşayan 648 kişi çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı. 2 kişinin durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Şikayetlerin kaynağı olduğu belirtilen dönerci, Körfez Belediyesi zabıta ekiplerince mühürlenerek geçici süreyle kapatıldı. Kocaeli Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü yetkililerince yapılan kontrollerde, tavuk döner numunesinin test sonuçlarının olumsuz çıktığı ve numunenin Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği'ne uygun olmadığı belirlendi.

Dönerci dükkanının işletmecileri olan E.T. ve K.Y. isimli şahıslar tutuklandı. Gıda Mühendisleri Yönetim Kurulu Üyesi Uğur Toprak, "Özellikle tavuk döner şişe takıldıktan sonra 24 saat içerisinde tüketilmesi lazım. Ayrıca ocağa takılınca da 12 saat içerisinde tüketilmeli. Yoğunluk yoksa da kesip, ürün tam pişmeden tezgahta bekleyebilir" diye konuştu.

Tavuk dönerdeki zehirlenmelerde sıklıkla karşılaşan bir duruma da dikkati çeken Toprak, "Yapılıp satılan tavuk dönerden bazen bir miktar kalıyor. Ertesi gün için yapılan tavuk dönerin çiğ malzemesi, bir gün önce kalan tavuk dönerin üzerine takılıyor. Bu ciddi bir problem olabiliyor. Gıda zehirlenmesi 6-12 saat içerisinde mide bulantısı ve baş ağrısı belirtileriyle ortaya çıkıyor" dedi.

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