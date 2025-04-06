Karaman'da ayağı kırılan koyun hastaneye götürüldü! Ortalık karıştı
Karaman'da bir vatandaş, ayağı kırılan koyununu Karaman Hastanesi Acil Servisi'ne götürerek tedavi ettirdi. Olay, kentte büyük yankı uyandırdı. Karaman Veteriner Hekimleri Odası, duruma sert tepki gösterdi.
Karaman'da bir vatandaş, ayağı kırılan koyununu Karaman Hastanesi Acil Servisi'ne götürerek tedavi ettirdi.
Kentte büyük yankı uyandıran olaya Karaman Veteriner Hekimleri Odası, sert tepki gösterdi.
Kısa süreli şaşkınlığın ardından sağlık çalışanları ayağı kırık koyunu tedavi etmeye başladı.