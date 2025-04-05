İzmir'de vurgun yapan Sedat Ocakçı’nın ifadesi ortaya çıktı!

Ocakçı Holding’in sahibi FETÖ’cü Sedat Ocakçı’nın ifadesi ortaya çıktı. Ocakçı, “Ödemeleri bazen eşimin şirketi Hira Yazılım’da yaptım. Hira Yazılım’da genellikle eşimin kardeşi Seçkin Albaz duruyor” dedi.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 05 Nisan 2025

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İzmir'de vurgun yaptığı paralarla eşi Seçilay Ocakçı'ya Lamborghini ve Mini Cooper hediye eden 7 bin 700 yıl hapsi istenen Ocakçı Holding'in sahibi FETÖ'cü Sedat Ocakçı'nın ifadesi ortaya çıktı. Ocakçı, "Ödemeleri bazen eşimin şirketi Hira Yazılım'da yaptım. Hira Yazılım'da genellikle eşimin kardeşi Seçkin Albaz duruyor" dedi.

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