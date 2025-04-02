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2 Nisan 2025 Papara TS 3. Dönem Kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı! ASİL-YEDEK isim listesi...

2 Nisan 2025 tarihli Papara TS 3. Dönem Kampanyası çekiliş sonuçları belli oldu. Çekilişe katılan talihliler, 11 Mayıs 2025 TS - Galatasaray Maçı Çift Kişilik Loca Maç Bileti, 25 Mayıs 2025 TS - Samsunspor Maçı Çift Kişilik Loca Maç Bileti, 11 Mayıs 2025 TS - Galatasaray Maçı Çift Kişilik VIP Tribün Maç Bileti, 25 Mayıs 2025 TS - Samsunspor Maçı Çift Kişilik VIP Tribün Maç Bileti, İmzalı Trabzonspor Forması, Trabzonspor Forması kazandı. İşte asil ve yedek talihliler...

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2 Nisan 2025 Papara TS 3. Dönem Kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı! ASİL-YEDEK isim listesi...

2 Nisan 2025 tarihli Papara TS 3. Dönem Kampanyası çekiliş sonuçları belli oldu. Bu kampanya MPİ'nin 27.12.2024 tarihli ve E-58259698-255.01.02-66031 sayılı izniyle düzenlenmiştir. 27.03.2025 tarihinde yapılan çekilişe 609.741 katılım gerçekleşmiştir.

Çekilişe katılan talihliler, 11 Mayıs 2025 TS - Galatasaray Maçı Çift Kişilik Loca Maç Bileti, 25 Mayıs 2025 TS - Samsunspor Maçı Çift Kişilik Loca Maç Bileti, 11 Mayıs 2025 TS - Galatasaray Maçı Çift Kişilik VIP Tribün Maç Bileti, 25 Mayıs 2025 TS - Samsunspor Maçı Çift Kişilik VIP Tribün Maç Bileti, İmzalı Trabzonspor Forması, Trabzonspor Forması kazandı. İşte asil ve yedek talihliler...

2 Nisan 2025 Papara TS 3. Dönem Kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı (Takvim Gazetesi)2 Nisan 2025 Papara TS 3. Dönem Kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı (Takvim Gazetesi)

11 Mayıs 2025 TS - Galatasaray Maçı Çift Kişilik Loca Maç Bileti Asil Talihlileri

2 Nisan 2025 Papara TS 3. Dönem Kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı (Takvim Gazetesi)2 Nisan 2025 Papara TS 3. Dönem Kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı (Takvim Gazetesi)

25 Mayıs 2025 TS - Samsunspor Maçı Çift Kişilik Loca Maç Bileti Asil Talihlileri

2 Nisan 2025 Papara TS 3. Dönem Kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı (Takvim Gazetesi)2 Nisan 2025 Papara TS 3. Dönem Kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı (Takvim Gazetesi)

11 Mayıs 2025 TS - Galatasaray Maçı Çift Kişilik VIP Tribün Maç Bileti Asil Talihlileri

2 Nisan 2025 Papara TS 3. Dönem Kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı (Takvim Gazetesi)2 Nisan 2025 Papara TS 3. Dönem Kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı (Takvim Gazetesi)

25 Mayıs 2025 TS - Samsunspor Maçı Çift Kişilik VIP Tribün Maç Bileti Asil Talihlileri

2 Nisan 2025 Papara TS 3. Dönem Kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı (Takvim Gazetesi)2 Nisan 2025 Papara TS 3. Dönem Kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı (Takvim Gazetesi)

İmzalı Trabzonspor Forması Asil Talihlileri

2 Nisan 2025 Papara TS 3. Dönem Kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı (Takvim Gazetesi)2 Nisan 2025 Papara TS 3. Dönem Kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı (Takvim Gazetesi)

Trabzonspor Forması Asil Talihlileri

2 Nisan 2025 Papara TS 3. Dönem Kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı (Takvim Gazetesi)2 Nisan 2025 Papara TS 3. Dönem Kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı (Takvim Gazetesi)

11 Mayıs 2025 TS - Galatasaray Maçı Çift Kişilik Loca Maç Bileti Yedek Talihlileri

2 Nisan 2025 Papara TS 3. Dönem Kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı (Takvim Gazetesi)2 Nisan 2025 Papara TS 3. Dönem Kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı (Takvim Gazetesi)

25 Mayıs 2025 TS - Samsunspor Maçı Çift Kişilik Loca Maç Bileti Yedek Talihlileri

2 Nisan 2025 Papara TS 3. Dönem Kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı (Takvim Gazetesi)2 Nisan 2025 Papara TS 3. Dönem Kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı (Takvim Gazetesi)

11 Mayıs 2025 TS - Galatasaray Maçı Çift Kişilik VIP Tribün Maç Bileti Yedek Talihlileri

2 Nisan 2025 Papara TS 3. Dönem Kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı (Takvim Gazetesi)2 Nisan 2025 Papara TS 3. Dönem Kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı (Takvim Gazetesi)

25 Mayıs 2025 TS - Samsunspor Maçı Çift Kişilik VIP Tribün Maç Bileti Yedek Talihlileri

2 Nisan 2025 Papara TS 3. Dönem Kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı (Takvim Gazetesi)2 Nisan 2025 Papara TS 3. Dönem Kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı (Takvim Gazetesi)

İmzalı Trabzonspor Forması Yedek Talihlileri

2 Nisan 2025 Papara TS 3. Dönem Kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı (Takvim Gazetesi)2 Nisan 2025 Papara TS 3. Dönem Kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı (Takvim Gazetesi)

Trabzonspor Forması Yedek Talihlileri

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