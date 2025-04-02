2 Nisan 2025 Papara TS 3. Dönem Kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı! ASİL-YEDEK isim listesi...

Giriş Tarihi: 02 Nisan 2025

2 Nisan 2025 tarihli Papara TS 3. Dönem Kampanyası çekiliş sonuçları belli oldu. Bu kampanya MPİ'nin 27.12.2024 tarihli ve E-58259698-255.01.02-66031 sayılı izniyle düzenlenmiştir. 27.03.2025 tarihinde yapılan çekilişe 609.741 katılım gerçekleşmiştir.

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