Afyonkarahisar'da Reyhan ile Mehmet Elmas çiftinden örnek davranış!

Çocuklu Elmas çifti, bir çocuğa koruyucu aile oldu. O yavruları 18 yaşına gelince bir evlat daha büyütmek için Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’ne başvurdu.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 01 Nisan 2025

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Afyon'da Reyhan ve Mehmet Elmas çifti, 2013'te bir çocuğa koruyucu aile olmak istedi. Sosyal Hizmetler'e gitti. 6 yaşındaki bir yavruyu yanlarına alıp kendi çocuklarından ayırt etmedi. Yıllar geçti. Evlatları, 18 yaşına geldi. Çift, bu kez 5 yaşında ikinci bir çocuğun daha koruyucu ailesi olmayı üstlendi. Mehmet Elmas, "Bir çocuğu yetiştirmek, bir insanlığı yetiştirmek gibidir" dedi. Reyhan Elmas, "Bizi gören komşularımız da koruyucu aile oldu. Çevremizdeki herkesi bu konuda yönlendiriyoruz" diye konuştu.

KORUYUCU MELEKLER

Reyhan ve Mehmet Elmas çifti, 12 yıl önce bir çocuğun koruyucu ailesi oldu. O çocuk 18 yaşına girdi. Aile, şimdi de 5 yaşındaki bir çocuğa kucak açtı. Mutlulukları katlandıkça katlandı.



Afyonkarahisar'da Reyhan ile Mehmet Elmas çiftinin 32 yıllık evliliklerinden 3 çocukları dünyaya geldi. Bir çocuğa da koruyucu aile olmak isteyen çift, 2013'te Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne başvurdu. 6 yaşındaki bir çocuğun koruyucu ailesi oldu. Çocuğa büyük sevgi besledi. Büyüttükleri çocuk, 18 yaşına girdi. Bunun üzerine aile, 5 yaşındaki ikinci bir çocuğa daha kucak açtı.



"KARDEŞ GİBİ BÜYÜDÜ"

Mutlulukları katlanan Reyhan Elmas, 12 yıl önce koruyucu aile olan arkadaşından çok etkilendiğini söyledi. Koruyucu aile olma fikrini paylaştığı eşinin kendisine destek verdiğini anlatan Elmas, "Kuruma gittiğimizde ilk çocuğumuz bizimle gelmek istedi. Oğlumuzu bırakamadık ve yanımıza aldık. Çocuklarımla kardeş gibi büyüdü." dedi.



Elmas, çocuk yetiştirmede belirli bir deneyim kazandıklarını belirterek, "İkinci bir çocuğa daha aile olmaya karar verdik. Bizi görüp koruyucu aile olmak isteyen çok oldu. Bizi gören komşularımız da koruyucu aile oldu. Çevremizdekilere örnek olduk." ifadelerini kullandı. Mehmet Elmas da "Oğlumuz tam reşit olduğu gün, diğer çocuğumuza yüreğimizi açtık. Bir çocuğu yetiştirmek, bir insanlığı yetiştirmek gibidir" diye konuştu.



BÜYÜK SEVGİ GÖSTERİYORLAR

Mehmet Elmas, "18 yaşında olan oğlumuzun ömür boyu destekçisi olacağız. Mutluluğumuz arttı. İkinci çocuğumuzu da büyüteceğiz" diye konuştu. Reyhan Elmas, "Bizi görüp koruyucu aile olmak isteyen çok oldu. Çevremizdekilere örnek olduk" dedi.

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