Antalya'da 12 kez kalbi duran hasta ölümden döndü!

65 yaşındaki Vural Gül, göğüs ağrısı şikayetiyle hastaneye koştu. Bu sırada kalbi 12 kez durdu. Elektroşokla ölümden dönerken sağlığına kavuşup taburcu oldu. “Yaşadığıma hala inanamıyorum” diye konuştu.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 31 Mart 2025

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Antalya Manavgat'ta yaşayan Vural Gül, 20 Mart'ta göğüs ağrısı şikayetiyle Manavgat Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne gitti. İlk tetkikleri normal çıkmasına rağmen aniden durumu kötüleşti. Hastanede kalp krizi geçirdi. Gül'e hemen acil servis ekibi müdahale etti. Bu sırada tam 10 kez kalbi duran ve elekroşokla kurtarılan Gül, Antalya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

BÜYÜK MUTLULUK

Ambulansta da 2 kez duran kalbi, acil tıp uzmanı Durmuş Tarık Büyükkabış ve ekibi tarafından elektroşok ve medikal müdahaleyle tekrar çalıştırıldı. Sevk edildiği hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavisi tamamlanan Gül, sağlığına kavuştuktan sonra Manavgat Devlet Hastanesi Acil Servisi'ni ziyaret etti.

Gül, serviste görev yapan personele ve kendisine müdahalede bulunan ekibe çikolata ikramında bulundu. Vural Gül, gazetecilere, hiçbir şeyi hatırlamadığını belirterek, "Sadece 'Vural amca gözünü aç' diyen sesleri duydum. Allah razı olsun, sağ olsunlar" dedi.

Başhekim Yardımcısı Göğüs Hastalıkları Uzmanı Mehmet Ali Karlıdağ ise "Bu kadar çok kalbi duran bir hastanın hayata dönmesi ve bize teşekküre gelmesi bizim için paha biçilemez mutluluk. Ekibimizin azmi ve Antalya Şehir Hastanesi'ndeki tedavi süreci sayesinde hasta sağlığına kavuştu" diye konuştu.

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