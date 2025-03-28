Filistin'e destek yazısı yazan Rümeysa Öztürk gözaltına alındı: Üniversiteliler ayaklandı!

ABD’DE doktora eğitimi alan Rümeysa Öztürk, “Filistin Özgür olmalı” diye yazdı. Ajanlar tarafından gözaltına alındı. Üniversiteliler ayaklandı. “Rümeysa’yı bırakın” yazılı dövizler taşıyarak tepki yağdırdı. Türk Dışişleri devrede.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 28 Mart 2025

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Tufts Üniversitesi'nde doktora öğrencisi olan Rümeysa, ABD İç Güvenlik yetkilileri tarafından Boston'da acımasızca gözaltına alındı.

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Öztürk'ün sınır dışı edileceğini açıkladı.



RÜMEYSA DAYANIŞMASI

ABD'de Rümeysa'nın gözaltına alınması sonrası öğrenciler ayaklandı. "Rümeysa'yı serbest bırakın" ve "Rümeysa'nın yanındayız" yazılı dövizler taşıyarak tepki yağdırdı.



ABD'nin Massachusetts eyaletindeki Tufts Üniversitesi'nde doktora eğitimi alan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk (30), 4 sayfalık "Filistin özgür olmalı" yazısına imza attı. Salı akşam saatlerinde iftara gitmek için Somerville'deki evinden çıktı. Ancak ABD İç Güvenlik Bakanlığı'na bağlı Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) ajanları tarafından sokak ortasında durduruldu. Kameralara yansıyan görüntülerde sivil ve bazılarının yüzü maskeli olan 6 ajan, Öztürk'ün etrafını sardı. Elinden zorla telefonunu almaya çalıştı. Türk öğrenciyi ellerini arkadan kelepçeleyerek gözaltına aldı.



'KAÇIRMA OLAYINA BENZİYORDU'

Neye uğradığını şaşıran genç kadının sesli itirazları kamera kayıtlarına yansıdı. Rümeysa Öztürk'ün gözaltına alındıktan sonra eyaletten 2400 kilometre uzaktaki Louisiana'ya götürüldüğü öğrenildi. Gencin 32 yaşındaki yazılım mühendisi komşusu Michael Mathis, "Yüzleri kapalı bir şekilde onu yakalamaya çalıştılar. Araçlarında herhangi bir yazı yok, yüzleri kapalı bu bir kaçırma olayına benziyordu" diye konuştu.

'TAKİPTEYİZ'

Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği, Rümeysa Öztürk'ün durumunun yakından takip edildiğini ve ABD'li yetkili makamlar nezdinde gerekli girişimlerde bulunulduğunu açıkladı. "Vatandaşımızın haklarının korunması için gerekli konsolosluk hizmetlerinin ve hukuki desteğin sağlanması amacıyla her türlü çaba gösterilmektedir" ifadeleri kullanıldı. Tufts Üniversitesi ise "Yetkililerle irtibat halindeyiz. Rümeysa'ya kanuni haklarını kullanarak kendini aklama fırsatı sağlanmasını umuyoruz" açıklaması yaptı.



"Filistin Kurtuluş Koalisyonu" adlı aktivist grup tarafından organize edilen gösteri kapsamında grup, Powder House Park'ta bir araya geldi.

Rümeysa'yı serbest bırakın" ve "Rümeysa'nın yanındayız" yazılı dövizler taşıyan göstericiler, Öztürk'ün derhal serbest bırakılmasını talep etti.

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