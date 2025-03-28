36 bin kişiyi dolandıran örgütün davasında yeni gelişme!

36 bin kişiyi, özel ikna eğitimi aldırdıkları kişilere telefonla aratıp, görüşme sağlatan ve sözleşme imzalatarak, 10 milyar liradan fazla dolandırdığı öne sürülen, aralarında reklam yüzü oyuncu Yusuf Atala'nın da (68) yer aldığı 9'u tutuklu 38 sanığın yargılanması ikinci günde de devam etti.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 28 Mart 2025

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Yalova'da, otellerinde devre mülk ve ücretsiz tatil yapma vaadiyle ağırladıkları 36 bin kişiyi, özel ikna eğitimi aldırdıkları kişilere telefonla aratıp, görüşme sağlatan ve sözleşme imzalatarak, 10 milyar liradan fazla dolandırdığı öne sürülen, aralarında reklam yüzü oyuncu Yusuf Atala'nın da (68) yer aldığı 9'u tutuklu 38 sanığın yargılanması ikinci günde de devam etti. Örgütünün lideri olmakla suçlanan tutuklu Orhan Karaderili, "Hangi dolandırıcı 160 milyon dolar gömer? Hep tesis ve arazi aldım" dedi.

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