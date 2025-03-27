Mersin'de öğretmenin yardım çağrısı cevap buldu: 3 yıllık kabus bitti!

Mersin'de eski erkek arkadaşının tehditlerinden korktuğu için ağlayarak video çeken öğretmen Ayşe Sarıkaya'nın yardım çağrısı yanıt buldu. 49 suç kaydı 10 yıl 6 ay hapis cezası olduğu öğrenilen ve Ayşe Sarıkaya'ya kabus yaşatan Mustafa O. tutuklandı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 27 Mart 2025

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Mersin'de yaşayan öğretmen Ayşe Sarıkaya, 3 yıl önce ayrıldığı eski erkek arkadaşı Mustafa O.'dan kurtulamadı. Tehditlerinden korktuğu için ağlayarak video çekti. Ölmek istemediğini belirterek sosyal medyadan emniyet güçlerini etiketleyerek yardım istedi.



Videonun sosyal medyada hızla yayılmasının ardından polis harekete geçti. Adana'da yakalanan Mustafa O. tutuklandı. Şüphelinin 49 suç kaydı 10 yıl 6 ay hapis cezası olduğu belirtildi. Sarıkaya, "Nefes alamaz hale gelmiştim. Çifte bayram yapacağız. Çok mutluyum" dedi. Öğretmen Ayşe Sarıkaya'ya kabus yaşatan Mustafa O. tutuklandı.

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