İzmir'de 5 kişinin öldüğü 20 kişinin yaralandığı kazanın şoförüne 18 yıl!

1.5 yıl önce kullandığı hafif ticari araçla makas atan Yusuf İslam Koçak, Özcan Özer (57) yönetimindeki otomobile yandan çarptı. Kazada Özcan Özer, Sibel Özer (54), Şengül Akbaş (64), sürücünün oğlu Ali Alperen Özer (18) ile minibüsteki Mustafa Kemal Karaca (86) kurtarılamadı.20 kişinin yaralandığı kazada Koçak'a 'bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan 18 yıl hapis cezası verildi.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 27 Mart 2025

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İzmir'de Yusuf İslam Koçak (19), 1.5 yıl önce kullandığı hafif ticari araçla makas attı. Özcan Özer (57) yönetimindeki otomobile yandan çarptı. Özer'in kontrolünü yitirdiği otomobil kaza yaptı. Özcan Özer, Sibel Özer (54), Şengül Akbaş (64), sürücünün oğlu Ali Alperen Özer (18) ile minibüsteki Mustafa Kemal Karaca (86) kurtarılamadı.



20 kişi de yaralandı. Koçak'a 'bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan 18 yıl hapis cezası verildi. Yüzde 100 kusurlu bulunan Koçak'ın kararı İstinaf Mahkemesince de onandı. Avukat Aykut Dikencik, dosyayı Yargıtay'a taşıyacaklarını belirtti.

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