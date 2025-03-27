27 Mart 2025 Coca-Cola Ulusal 2. Dönem Kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı! ASİL-YEDEK isim listesi...

Giriş Tarihi: 27 Mart 2025

27 Mart 2025 tarihli Coca-Cola Ulusal 2. Dönem Kampanyası çekiliş sonuçları belli oldu. Bu kampanya MPİ'nin 13.11.2024 tarihli ve E-58259698-255.01.02-63746 sayılı izniyle düzenlenmiştir. Çekilişe katılan talihliler, 250.000 TL Değerinde Param Hediye Kart kazandı. İşte asil ve yedek talihliler...