Arefe günü noter açık mı, yarım gün mü? 29 Mart arefe günü noterler kapalı mı? İşte çalışma saatleri…

Giriş Tarihi: 26 Mart 2025 14:23

Resmi takvime göre, dini bayramların arefe günleri öğleden sonra tatil olarak kabul ediliyor. 2025 yılında Ramazan Bayramı Arefesi cumartesi gününe denk geldiğinden, kamu kurumlarının çalışma düzeninde değişiklik olup olmayacağı sorgulanıyor. Genel olarak, hafta sonu olması nedeniyle birçok resmi kurum ve bankalar kapalı olacak. Peki 29 Mart arefe günü noter kapalı mı? Noterler yarım gün mü çalışıyor? İşte konuya dair merak edilenler…