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Arefe günü noter açık mı, yarım gün mü? 29 Mart arefe günü noterler kapalı mı? İşte çalışma saatleri…

Ramazan Bayramı’na sayılı günler kala, vatandaşlar 2025 yılı resmi tatil takvimini araştırmaya başlıyor. Bayram öncesinde resmi işlemlerini tamamlamak isteyenler, özellikle kamu kurumlarının 29 Mart 2025 Cumartesi günü, yani arefe gününde nasıl çalıştığını merak ediyor. Peki Arefe günü noter kapalı mı? İşte noterlerin çalışma saatleri.

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Arefe günü noter açık mı, yarım gün mü? 29 Mart arefe günü noterler kapalı mı? İşte çalışma saatleri…

Resmi takvime göre, dini bayramların arefe günleri öğleden sonra tatil olarak kabul ediliyor. 2025 yılında Ramazan Bayramı Arefesi cumartesi gününe denk geldiğinden, kamu kurumlarının çalışma düzeninde değişiklik olup olmayacağı sorgulanıyor. Genel olarak, hafta sonu olması nedeniyle birçok resmi kurum ve bankalar kapalı olacak. Peki 29 Mart arefe günü noter kapalı mı? Noterler yarım gün mü çalışıyor? İşte konuya dair merak edilenler…

(Kaynak: AA)(Kaynak: AA)

AREFE GÜNÜ NOTER AÇIK MI?

Ramazan Bayramı yaklaşırken, resmi kurumların çalışma saatleri vatandaşların gündeminde. Normal şartlarda, bayram arefesi yarım gün mesai uygulanarak kamu kurumları, bankalar ve noterler öğlene kadar hizmet veriyor. Ancak 2025 yılında arefe günü 29 Mart Cumartesi'ye denk geldiğinden, bu kurumlar hafta sonu nedeniyle kapalı olacak.

(Kaynak: AA)(Kaynak: AA)

29 MART 2025 AREFE GÜNÜ NOTERLER KAPALI MI?

Bankalar ve noterler bayram öncesindeki son mesailerini 28 Mart Cuma günü tamamlayacak.

Özellikle finansal işlemlerini planlayanlar için kritik bir hatırlatma

↪ 29 Mart Cumartesi öğleden sonra mobil bankacılık üzerinden yapılan EFT ve havale işlemleri, tatil süreci nedeniyle 2 Nisan Çarşamba günü hesaplara geçecek.

↪ Bayram tatili öncesinde resmi işlerini halletmek isteyen vatandaşların, işlem yoğunluğu yaşanmaması adına işlemlerini son güne bırakmamaları öneriliyor.

(Kaynak: AA)(Kaynak: AA)

2025 RAMAZAN BAYRAMI TATİL GÜNLERİ

29 Mart 2025 Cumartesi – Arefe Günü: Bayram öncesinde yarım gün olarak kabul edilir.

◾ 30 Mart 2025 Pazar – Bayramın 1. Günü: Ramazan Bayramı'nın ilk günü.

◾ 31 Mart 2025 Pazartesi – Bayramın 2. Günü: Bayramın ikinci günü.

◾ 1 Nisan 2025 Salı – Bayramın 3. Günü: Bayramın son günü.

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