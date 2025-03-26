26 Mart 2025 Migros Hellmann's Kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı! ASİL-YEDEK isim listesi...
26 Mart 2025 tarihli Migros Hellmann's Kampanyası çekiliş sonuçları belli oldu. Çekilişe katılan talihliler, Sony PS5 Pro 2 TB Oyun Konsolu, Dyson V15 Detect™ Total Clean, Apple AirPods Pro 2. Nesil kazandı. İşte asil ve yedek talihliler...
26 Mart 2025 tarihli Migros Hellmann's Kampanyası çekiliş sonuçları belli oldu. Çekilişe katılan talihliler, Sony PS5 Pro 2 TB Oyun Konsolu, Dyson V15 Detect™ Total Clean, Apple AirPods Pro 2. Nesil kazandı. İşte asil ve yedek talihliler...
Sony PS5 Pro 2 TB Oyun Konsolu kazanan ASİL ve YEDEK talihliler
Dyson V15 Detect™ Total Clean kazanan ASİL ve YEDEK talihliler