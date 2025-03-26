26 Mart 2025 Adidas Terrex Skychaser GTX Kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı! ASİL-YEDEK isim listesi...
26 Mart 2025 tarihli Adidas Terrex Skychaser GTX Kampanyası çekiliş sonuçları belli oldu. Çekilişe katılan talihliler, Terrex Skychaser GTX Kadın ve Erkek IH2802 ayakkabı kazandı. İşte asil ve yedek talihliler...
26 Mart 2025 tarihli Adidas Terrex Skychaser GTX Kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı. Çekilişe katılan talihliler, Terrex Skychaser GTX Kadın IH2802 (38 numara), Terrex Skychaser GTX Kadın IH2802 (38,5 numara), Terrex Skychaser GTX Kadın IH2802 (39,5 numara), Terrex Skychaser GTX Kadın IH2802 (40 numara), Terrex Skychaser GTX Kadın IH2802 (40,5 numara), Terrex Skychaser GTX Erkek IH2799 (41 numara), Terrex Skychaser GTX Erkek IH2799 (42,5 numara), Terrex Skychaser GTX Erkek IH2799 (43,5 Numara), Terrex Skychaser GTX Erkek IH2799 (44 numara), Terrex Skychaser GTX Erkek IH2799 (44,5 numara) kazanan asil ve yedek talihliler...
Terrex Skychaser GTX Kadın IH2802 (38 numara) kazanan ASİL ve YEDEK talihliler
Terrex Skychaser GTX Kadın IH2802 (38,5 numara) kazanan ASİL ve YEDEK talihliler