Muğla'da boğazı kesilerek öldürülen Alaaddin Yıldız cinayetinde yeni gelişme!
Muğla'da boğazı kesilerek öldürülen Alaaddin Yıldız cinayeti şüphelisi 'Alaaddin Yıldız beni taciz etti. O yüzden öldürdüm' dedi.
Muğla Bodrum'da camcı dükkânı sahibi Alaaddin Yıldız, iş yerinde boğazı kesilmiş halde ölü bulundu. Yapılan incelemelerde cinayet şüphelisinin Yıldız'ın yanında çalışan Devran Hasan Değirmenci olduğu belirlendi. Polis, Değirmenci'yi Bodrum'da yakaladı. Zanlı ile birlikte E.B., A.Y., K.K.Y., Y.A., M.C.M. ve H.Ç. gözaltına alındı. Değirmenci, "Alaaddin Yıldız beni taciz etti. O yüzden öldürdüm" dedi.