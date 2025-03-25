Amasra’da 43 kişinin can verdiği patlamada savcı bin yıl istedi mahkeme 15 yıl verdi!

Amasra’da 43 kişinin öldüğü maden ocağındaki patlamaya ilişkin davada karar çıktı. En çok ceza 16 yıl oldu. Aileler tepki gösterdi.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 25 Mart 2025

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Amasra'da 43 kişinin öldüğü maden ocağındaki patlamaya ilişkin davada karar çıktı. Mahkeme TTK Amasra Müessese Müdürü Cihat Özdemir'i 16 yıl 12 ay, İşletme Müdürü Selçuk Ekmekci ve İşletme Başmühendisi Mehmet Tural'ı 16 yıl 6'şar ay, iş güvenliği ve eğitim başmühendisi Volkan Soylu'yu 15 yıl hapisle cezalandırdı. Savcı mütalaasında sanıklar Özdemir, Ekmekci, Tural ve Soylu hakkında 840 yıldan 1050'şer yıla kadar hapis talep edilmişti.



Söz verilen sanıklar, üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmediklerini ve mütalaaya katılmadıklarını belirterek, beraatlerini talep etti. Aralarında Müessese Müdür Yardımcısı Salih Atmaca'nın da olduğu 3 sanığın ise beratine hükmedildi. Savcı mütalaasında, sanıklar Özdemir, Ekmekci, Tural ve Soylu hakkında 43 kez "olası kastla öldürme" suçundan toplam 840 yıldan 1050'şer yıla kadar, 4 kez "olası kastla yaralama" suçundan da 4 yıl 16 aydan 12'şer yıla kadar hapis cezası talep edilmişti. Hayatını kaybedenlerin yakınları karara tepki gösterdi.

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