Jeff Bezos, Lauren Sanchez ile nikah masasına oturacak!

Milyarder Jeff Bezos ile Lauren Sanchez düğün davetiyelerini gönderdi. Dünyanın en zengin ikinci insanı Jeff Bezos ile Lauren Sanchez nikah masasına oturmak için gün sayıyor.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 24 Mart 2025

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Amazon'un kurucusu 212 milyar dolar servetli Jeff Bezos ile sevgilisi Lauren Sanchez dünyaevine girmeye hazırlanıyor. People dergisinin haberine göre, ünlü çift bu yaz Venedik'te nikah masasına oturacak. 55 yaşındaki Sanchez ile 61 yaşındaki Bezos'un, düğün davetiyelerini de göndermeye başladı. Çiftin haziranda, Koru adındaki 500 milyon dolarlık yatta evleneceği iddia edilmişti.



İlk kez 2019 yılında birlikte olduklarını duyuran çift, ilişkisini gözlerden uzak yaşamayı tercih etti. Bezos, 2023 yılında sevgilisi Sanchez'e evlenme teklifinde bulundu. Amazon'un kurucusu Jeff Bezos daha önce Mackenzie Scott ile evliydi. 25 senedir evli olan çiftin 4 çocuğu bulunuyor.

Jeff Bezos ile Scott'ın boşanmasının nedeni olarak Sanchez gösterilmişti.

BAŞINDAN DÖRT NİŞAN GEÇTİ

Öte yandan Bezos ile birlikteliğinden önce Sanchez'in başından dört nişan geçti. Eski bir sunucu olan Sanchez 2005'te Patrick Whitesell ile evlenmiş ancak bu evlilik 2019'da Bezos ile ilişkisinin ortaya çıkmasıyla sona erdi. Bu ilişki, Bezos'un 4 çocuğunun annesi olan MacKenzie Scott ile 25 yıllık evliliğini de sona erdirmişti.

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