İstanbul'da 470 milyon TL’lik çatı katı daire ultra zenginlerin ilgi odağı oldu!

İstanbul, dünya emlak sektörünün zirvesine yerleşti. Nişantaşı’nda 470 milyon TL’ye satışa sunulan çatı katı, ultra zenginlerin alım rotasına girdi.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 24 Mart 2025

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İstanbul'un Nişantaşı semtinde yapılan lüks konut projesi, tüm dikkatleri üzerine çekti. Rezidansın çatı katları ve bahçe dubleksleri fiyatıyla dudak uçuklattı.

Projede çatı katlarının fiyatı 4.19 milyon eurodan (172 milyon TL) başladığı vurgulandı. Lüks projede bahçe dublekslerinin fiyatı ise 2.36 milyon eurodan (97 milyon TL) satışa sunuldu. Projenin en pahalı dairesi ise 810 metrekarelik çatı katıydı. Söz konusu dairenin fiyatı 470 milyon TL'ydi. Bu arada 121 daireli projedeki 108 daire satıldı.

Dairelerin yüzde 60'tan fazlasını Rus ve Araplar'ın aldığı vurgulandı. Aynı açıklamaya göre projeden daire alan yabancılar arasında ABD ve Kanadalılar da var. Türk müşterilerin oranı ise yüzde 30 civarında.

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