Batman'da 300 milyon liralık büyü vurgunu!

Batman’da mağdurlara ilahi güçlere sahip olduklarını söyleyip, büyü yaptıklarını ve hayatlarındaki sorunları çözdüklerini ileri süren ve bundan yaklaşık 300 milyon lira haksız kazanç elde ettikleri tespit edilen anne ve kızı ile 15 şüpheli tutuklandı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 24 Mart 2025

Paylaş





ABONE OL

Batman emniyetine bağlı ekipler, anne ve kızının, sahip oldukları ilahi güçler sayesinde yaptıkları büyü ile ruhsal bunalımda olan ve sağlık sorunu bulunanlara şifa dağıttıkları, özel hayatlarındaki sorunları çözdüklerini, melekler ve cinler sayesinde her şeyi bildiklerini, gelecekteki yaşamları hakkında bilgiler verdiklerini iddia edip dolandırıcılık yaptıklarını tespit etti.

Şüphelilerin büyü yapmak için 'gerekli masraflar' adı altında müştekilerden para talep ettikleri ve aracılık yapan şüphelilerle birlikte hareket ettikleri belirlendi. Şüphelilerin, beyanlar ve MASAK raporları doğrultusunda yaklaşık 300 milyon TL haksız kazanç sağladıkları tespit edildi.

ALMANYA'DAN MÜŞTERİ

Anne ve kızın aracılar vasıtasıyla çevreden edindikleri bilgileri güven kazanmak amacıyla mağdurlara karşı kullandıkları, mağdurlardan birini Almanya'dan Batman'a çağırarak evlerinde misafir ettikleri, üzeri el yazısıyla yazılmış bir tişörtü 4 gün boyunca giymesini sağlayarak böylece kötülüklerden kurtulacağı vaadinde bulundukları da belirlendi. Operasyonda 29 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda büyü yapmakta kullanıldığı değerlendirilen not kağıtları, defterler, kitaplar ele geçirildi.15 şüpheli çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN