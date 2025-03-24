Barselona açıklarındaki gemide kaybolan genç denizciden haber yok!

Teyfik Samet Altıparmak, kuru yük gemisinde çalışıyordu. Ancak Barselona açıklarında gemide kayboldu. Tam 5 aydır oğullarından bir haber bekleyen acılı aile gözyaşlarına boğuldu: Herkes sağır sultanı oynuyor.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 24 Mart 2025

Paylaş





ABONE OL

sakarya Akyazı'da Süleyman ve Hacer Altıparmak çiftinin 5 çocuğundan biri olan Teyfik Samet, konteyner yüklü kuru yük gemisinde usta gemici olarak işe başladı. Gemi, 29 Ekim'de Barselona açıklarında demir attı. Bu sırada Altıparmak'ın gemide olmadığı anlaşıldı. Mürettebat gemide yaptığı aramalardan sonuç alamadı. Arama-kurtarma çalışmalarından bir sonuç alınamazken olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Bursa'nın Gemlik İlçesi'ndeki limana gelen gemide 5 Kasım tarihinde inceleme yapıldı.

KİMSE BİR ŞEY GÖRMEMİŞ

Altıparmak'ın kaldığı kamaranın kapısında herhangi bir zorlama izi olmadığı anlaşıldı. Ayrıca kan lekesi, boğuşma izi, ayakkabı izi, ateşli-ateşsiz silaha veya bu silahlara ait mermi, kovan, çekirdek vb. bulguya rastlanılmadı. Tam 5 aydır evlatlarından haber alamayan Altıparmak çifti yardım çağrısı yaptı: Oğlumuz nasıl kayboldu gemiden? Bir insan gemiden kaybolur mu? Herkesin ifadesi birbirine yakın, hiç kimse bir şey görmemiş, hiç kimse bir şey duymamış. Herkes sağır sultanı oynuyor. İspanya hükümetine başvuru yapıldı ama 1 ay geçtiği için 'Yapılan başvuruları İspanya hükümeti kabul etmemiştir' deniyor. Bize yardım etsinler, oğlumuzu bir şekilde bize versinler. Sağ olursa daha çok seviniriz ama en azından cenazeye bile razıyız.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN