2025'te Türkiye'de kuraklık tehlikesi: 4 bölge için uyarı!

Türkiye Tabiatını Koruma Derneği bilim danışmanı Dr. Erol Kesici, 2025'te özellikle Akdeniz bölgesi olmak üzere 4 bölge için kuraklığın büyük tehdit oluşturabileceğini vurguladı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 24 Mart 2025

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Türkiye Tabiatını Koruma Derneği bilim danışmanı Dr. Erol Kesici, 2025 yılında başta Akdeniz olmak üzere, Türkiye'de 4 bölge için kuraklığın çok ciddi risklere neden olabileceğine dikkat çekti.

YAĞIŞLI GÜN SAYISI YARI YARIYA AZALDI: 2020 yılı öncesi 10,9 gün olan yağışlı gün sayısının sonraki yıllarda ciddi düşüşle yıllık ortalama 5,9 güne kadar gerilediğini belirten Dr. Kesici, son 10 yılda önceki yıllara göre azalan karla örtülü gün sayısının da 6,2 güne kadar düştüğünü açıkladı.

4 BÖLGEDE 'ŞİDDETLİ KURAKLIK': Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kuraklık analiz raporlarına göre şubatta Akdeniz ve Ege'nin tamamı, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun önemli bölümünde 'şiddetli kuraklık' görülüyor. Marmara'da ise Tekirdağ için 'şiddetli kuraklık' gösterildi. En fazla azalma yüzde 74 ile Ege'de.

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