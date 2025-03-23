Konya'ya eşini sırtından bıçaklayan o cani tutuklandı!

Konya Karatay'da öfkeli koca, eşini sırtından bıçaklamıştı. Abdülsamet Yılmaz, serbest bırakılmasının ardından Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, karara itiraz etti. Bunun üzerine yeniden gözaltına alınan Yılmaz, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 23 Mart 2025

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Konya Karatay'da evinde 4 aylık bebeğini emziren Zeynep Yılmaz, yanına gelen eşi Abdülsamet Yılmaz tarafından darp edildi. Daha sonra sırtından bıçaklandı.

Tedavi gören Yılmaz, taburcu edildi. Polis tarafından gözaltına alınan Abdülsamet Yılmaz, çıkarıldığı mahkemede adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Zeynep Yılmaz, "Öldürülen kadınlardan olmak istemiyorum" diye çağrıda bulundu.

Abdülsamet Yılmaz, serbest bırakılmasının ardından Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, karara itiraz etti. Bunun üzerine yeniden gözaltına alınan Yılmaz, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

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