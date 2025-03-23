Adana'da bebekten topuk kanı alınmasına izin vermeyen aileye para cezası!

Adana'nın Seyhan ilçesinde, Murat ve Seda Ç. çifti, 4 ay önce doğan bebeklerinden topuk kanı alınmasına izin vermedi. Hastane yönetimi durumu Sağlık Bakanlığı'na bildirirken, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı aile hakkında soruşturma başlattı. Savcılık, takipsizlik kararı verirken, Murat Ç. hakkında idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 23 Mart 2025

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Adana'nın Seyhan ilçesinde yaşayan Murat ve Seda Ç. çifti, 4 ay önce özel hastanede dünyaya gelen M.T. adlı bebeklerinden topuk kanı alınmasına izin vermedi.

Hastane yönetimi, durumu Sağlık Bakanlığı'na iletti. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, aile hakkında soruşturma başlattı. Aile, uygulamayı kabul etmediğini belirtti.

Murat Ç. hakkında, "Aile hukukundan kaynaklı yükümlülüğü ihlal" suçlamasıyla soruşturma sürdürüldü. Savcılık, takipsizlik kararı verirken şüpheliye idari para cezası verilmesi için dosyanın İl Sağlık Müdürlüğü'ne gönderilmesine de karar verdi.



TOPUK KANI NEDİR?

Bebekler için hayati öneme sahip olan topuk kanı testi, doğuştan ortaya çıkabilecek genetik hastalıkların erken teşhisi için uygulanan bir tarama testi.

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