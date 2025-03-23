60 dakika öldü! Antalya'da kalp krizi geçiren adam, 1 saatlik müdahalenin ardından hayata döndü

Antalya’da geçirdiği kalp krizi sonucu kalbi duran 51 yaşındaki mekanik tesisatçı Oğuz Kaan Çil, hastane acil servisinde yaklaşık bir saat yapılan kalp masajı ve elektroşok uygulamalarıyla hayata döndürüldü.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 23 Mart 2025

Paylaş





ABONE OL

Antalya'da yaşayan 3 çocuk babası Oğuz Kağan Çil, oğlunun futbol antrenmanını izlerken aniden rahatsızlandı. Kendi aracıyla Kepez Devlet Hastanesi'ne giden Çil, acil servise başvurduğu sırada bilincini kaybetti.

Acil Tıp Uzmanı Dr. Can Bilal tarafından hastaya acil müdahaleyle kalp masajına başlandı. Yaklaşık 60 dakika kesintisiz kalp masajı yapılan Çil'e 20 kez elektroşok uygulandı. Uzun çabaların ardından yaşam belirtileri görülmeye başlandı. Daha sonra hastanenin kardiyoloji bölümünden Doç. Dr. İbrahim Ersoy ve ekibi tarafından ameliyata alınan Çil'e 5,5 santimetrelik stent takıldı. Tıkalı olan damarı açılan Çil, 4 gün süren tedavinin ardından sağlığına kavuştu. Çil, herhangi bir nörolojik sıkıntı yaşamadan hastaneden taburcu edildi.



HİÇ HASAR GÖRMEDİ

Dr. Ersoy, "Yarım saatten uzun süren masaj sonrası hayata dönenlerin yüzde 98'inde nörolojik hasar görülür. Ancak hastamızda hiçbir doku bozukluğu kalmadı" dedi. Ölümden dönen Çil de "Doktorlar sınırları zorlayarak beni hayata döndürmüşler. Bu kadar gayret göstermeleri beni çok mutlu etti. Allah beni çocuklarıma bağışladı. Çok mutluyum" diye konuştu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN