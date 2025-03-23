23 Mart 2025 N11 iPhone Kampanyası Çekiliş sonuçları açıklandı! ASİL-YEDEK isim listesi...

23 Mart 2025 tarihli N11 iPhone Kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı. Çekilişe katılan talihliler, Apple iPhone 16 Pro 256 GB, Apple iPhone 16 Pro 128 GB kazandı. İşte asil ve yedek talihliler...

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 23 Mart 2025

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23 Mart 2025 tarihli N11 iPhone Kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı. Bu kampanya MPİ'nin 06.11.2024 tarihli ve E-40453693-255.01.02-63520 sayılı izniyle düzenlenmiştir. Çekilişe katılan talihliler, Apple iPhone 16 Pro 256 GB, Apple iPhone 16 Pro 128 GB kazandı. İşte asil ve yedek talihliler...

N11 iPhone Kampanyası Çekiliş (Takvim Gazetesi)

Apple iPhone 16 Pro 256 GB kazanan ASİL ve YEDEK talihliler

N11 iPhone Kampanyası Çekiliş (Takvim Gazetesi)

Apple iPhone 16 Pro 128 GB ASİL ve YEDEK talihliler

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