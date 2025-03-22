Muğla'da yem karma makinesinde sıkışan Fevzi Karakartal kurtarılamadı!

Muğla'da kendisine ait besihanede çalışırken henüz bilinmeyen nedenle yem karma makinesine sıkışan Fevzi Karakartal, uzun uğraşlara rağmen hayatını kaybetti.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 22 Mart 2025

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Muğla Köycegiz'de yaşayan Fevzi Karakartal, kendisine ait besihanede çalışırken henüz bilinmeyen nedenle yem karma makinesine sıkıştı. Durumu fark edenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Uzun uğraşlara rağmen hayatını kaybeden Karakartal'ın cansız bedeni makineden çıkartılamadı. Karakartal'ın cesedinin çıkartılması için yem karma makinesi vinçle İzmir'e gönderildi.

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