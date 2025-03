Konya'da korkunç olay: Bebeğini emzirirken bıçaklı saldırıya uğradı!

Zeynep Yılmaz, bebeğini emzirirken hakkında uzaklaştırma kararı bulunan eşinin saldırısına uğradı. Bıçaklanıp yaralandı. Koca, serbest bırakıldı. Taburcu olan genç kadın,”Öldürülen kadınlardan olmak istemiyorum “ diyerek yardım çağrısı yaptı.

Giriş Tarihi: 22 Mart 2025

Korkunç olay geçen çarşamba Konya'nın Karatay ilçesinde yaşandı. Evinde 4 aylık bebeğini emziren 2 çocuk annesi Zeynep Yılmaz, yanına gelen eşi Abdülsamet tarafında darp gedildi. Genç kadın, can havliyle kaçarak kayınvalidesinin evine sığındı. Peşinden giden öfkeli koca, eşini sırtından 2 kez bıçakladı. Cani koca, olay yerinden uzaklaştı. Hasteneye kaldırılan yaralı genç kadın, tedavi altına alındı.



"BİR AN ÖNCE TUTUKLANSIN"

Polis tarafından gözaltına alınan Abdülsamet Yılmaz, çıkarıldığı mahkemede adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Zeynep Yılmaz, taburcu edildikten sonra yaşadığı korku dolu anlarını anlattı: "Her seferinde 'Çocuklarım için katlanıyordum. O caninin de bir an önce tutuklanmasını istiyorum. Ölüme yakın bir yaralama olmadığı için serbest bırakılmış."

