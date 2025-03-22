Kira yüzünden mülk sahibini silahla katletti: Kapı kapı dolaşıp ateş yağdırdı!

Market işletmecisi Doğan G., mülk sahibini silahla katletti. Sonra pompalı tüfekle 4 farklı adrese kurşun yağdırdı. 5’inci adrese giderken, polis ekipleri tarafından yakalandı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 22 Mart 2025

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Serdivan'da markette kiracı olan Doğan G. (44 ), işyerinin mülk sahibi olan Mehmet Bal (46) ile kira yüzünden tartıştı. Doğan G. eline aldığı silahla, Mehmet Bal'ı katletti. Kiracı, ardından olay yerinden kaçtı. Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen kiracı, bu kez bir işyeri açmak için daha önce görüştüğü ancak kendisini oyaladığına inandığı bir gayrimenkul ofisinin önüne giderek ateş açtı.



"5'İNCİ ADRESTE YAKALANDI"

Daha sonra bölgeden ayrıldı. Şüpheli, daha sonra Serdivan Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'na gitti. Toptan ürün aldığı marketten alacağı olduğu iddiasıyla markete defalarca ateş açtı. Ardından kaçtı. Doğan G. bu sefer kafasında ölüm listesi yaptığı husumetli olduğu kişinin evine gitti. Kapı açılmayınca bu kez elindeki silahla ateş açtı. Nefes kesen kovalamaca sonrasında Doğan G. polis tarafından yakalandı.

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