İzmir'de rüzgar faciası baba ve oğulun canını aldı!

İzmir'de tamirat işi yapan baba ve oğul, çatıda çalıştığı sırada rüzgarın etkisiyle düşerek öldü.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 21 Mart 2025

Paylaş





ABONE OL

İzmir'de çatı tamirat işi yapan Muharrem Barışık (43) ve oğlu Eren Barışık (17), tamir için üç katlı bir evin çatısına çıktı. Bu esnada etkili olan şiddetli rüzgarın savurduğu baba ve oğlu, 10 metre yükseklikten aşağı çakıldı. İhbar üzerine olay yerine giden polis ve sağlık ekipleri, yaptığı kontrollerde baba ve oğlunun hayatını kaybettiğini belirledi.



Gürsel Barışık, "Amcam ve yeğenimi çatı tamiri için sabah söz konusu adresten aramışlar. Çatıda çalışırken, uygun olmayan hava koşulları nedeniyle işi bırakıp, farklı bir iş için başka bir adrese geçmişler. Rüzgara rağmen çalışmak zorunda kalmışlar. Oğlu arada sırada babasına yardımcı oluyordu" dedi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN