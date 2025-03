Esenler'de arkadaş grubunda çekirdek cinayeti!

Esenler'de Abdurrahman Balcı isimli vatandaş, 3 kişiyi yere çekirdek atmamayı ve sessiz olmaları konusunda uyardı. Tartışmanın ardından kardeşiyle yürüyüşe çıkan Balcı'nın etrafı arkadaş gurubu tarafından sarıldı. Üç yerinden bıçaklanan Balcı, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Giriş Tarihi: 21 Mart 2025

Paylaş





ABONE OL

İstanbul Esenler'de yaşayan Abdurrahman Balcı (26), 17 Mart gecesi, apartmanın önünde oturan Berat C., Baran C. (17) ve Musa P.'yi (19) yedikleri çekirdekleri etrafa atmamaları ve gürültü yapmamaları konusunda uyardı.



3 kişilik grup arasında tartışma çıktı. Bir süre sonra erkek kardeşiyle birlikte yürüyüşe çıkan Balcı, tartıştığı grup tarafından üç yerinden bıçakladı. Hastaneye kaldırılan Abdurrahman Balcı, kurtarılamadı. Berat C., Baran C., ve Musa P. gözaltına alındı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN