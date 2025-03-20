REYTİNG SONUÇLARI 19 MART 2025 | Total ve AB tablolarında dünün reyting birincisi hangi dizi oldu?
Dün akşam, yeni bölümleriyle ekranlara gelen Kuruluş Osman dizisi ve TRT 1'de Tay 2 filmi yayınlandı. Reyting sıralamaları bu yapımların izlenme oranlarını gözler önüne sererken, sonuçlar izleyicilerin tercihlerine göre şekillendi. Peki reyting sonuçlarında hangi dizi birinci oldu? İşte sonuçlar…
19 Mart Çarşamba günü yayınlanan programların reyting sonuçları Total, AB ve ABC gruplarında izlenme oranları elde etti. Yayınlanan diziler, yarışmalar ve diğer programlar izleyicilerle buluşurken sıralamalar da belli oldu. Peki 10 reyting sonuçları nedir? İşte zirvenin sahibi…
10 MART REYTİNG SONUÇLARI
12 Mart 2025 tarihinde yayınlanan programların reyting sıralaması şu şekildedir:
Total Reyting:
1) Sahipsizler
2) Kuruluş Osman
3) Sahipsizler (Özet)
AB Reyting:
1) Kuruluş Osman
2) Leyla Hayat, Aşk, Adalet
3) Sahipsizler
BU AKŞAM (20 MART) HANGİ DİZİLER VAR?
ATV: Başka Bir Gün
TRT 1: Bir Zamanlar İstanbul
KANAL D: İnci Taneleri
STAR TV: Deliha (film)
SHOW TV: Siyah Kalp