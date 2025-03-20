Nevruz Bayramı ne zaman? Nevruz nedir, neden kutlanır?

Giriş Tarihi: 20 Mart 2025 10:35

Havaların ısınmaya başlamasıyla beraber Nevruz Bayramı tarihleri araştırılmaya başlandı. İlk kez 2. yüzyılda Pers kaynaklarında bahsedilen Nevruz, bu yıl da renkli etkinliklerle kutlanacak. Peki Nevruz Bayramı nedir, ne zaman kutlanır? 2025 Nevruz gelenekleri nelerdir? İşte merak edilenler.

AA

Nevruz Nedir ve Ne Zaman Kutlanır?

Nevruz, doğanın uyanışını, baharın gelişini ve yeni yılın başlangıcını simgeleyen kadim bir bayramdır. Kökeni 18 yüzyıl öncesine dayanan bu özel gün, 2025 yılında 21 Mart Cuma günü kutlanacak.

Güneş'in ekvator çizgisini geçerek kuzey yarımküreye daha fazla ışık ve ısı sağlamasıyla doğa yeniden canlanır. Bu nedenle, her yıl 21 Mart'ta kutlanan Nevruz, yalnızca doğanın değişimini değil, aynı zamanda birlik ve beraberliği de temsil eder.

Nevruz Bayramı tarihlerinde resmi tatil olup olmayacağı da merak ediliyor. Türkiye'de Nevruz resmi tatil kapsamına girmediği için kamu kurumları ve okullar açık olacaktır.