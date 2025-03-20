Nevruz Bayramı ne zaman? Nevruz nedir, neden kutlanır?
Havaların ısınmaya başlamasıyla beraber Nevruz Bayramı tarihleri araştırılmaya başlandı. Nevruz hem kültürel hem de tarihsel bir öneme sahip olup, insanların bir araya gelerek dostluk, kardeşlik ve yenilik temaları etrafında kutladıkları geleneksel bir bayramdır. Peki Nevruz Bayramı ne zaman kutlanır? 2025 Nevruz gelenekleri nelerdir? İşte merak edilenler.
Havaların ısınmaya başlamasıyla beraber Nevruz Bayramı tarihleri araştırılmaya başlandı. İlk kez 2. yüzyılda Pers kaynaklarında bahsedilen Nevruz, bu yıl da renkli etkinliklerle kutlanacak. Peki Nevruz Bayramı nedir, ne zaman kutlanır? 2025 Nevruz gelenekleri nelerdir? İşte merak edilenler.
Nevruz Nedir ve Ne Zaman Kutlanır?
Nevruz, doğanın uyanışını, baharın gelişini ve yeni yılın başlangıcını simgeleyen kadim bir bayramdır. Kökeni 18 yüzyıl öncesine dayanan bu özel gün, 2025 yılında 21 Mart Cuma günü kutlanacak.
Güneş'in ekvator çizgisini geçerek kuzey yarımküreye daha fazla ışık ve ısı sağlamasıyla doğa yeniden canlanır. Bu nedenle, her yıl 21 Mart'ta kutlanan Nevruz, yalnızca doğanın değişimini değil, aynı zamanda birlik ve beraberliği de temsil eder.
Nevruz Bayramı tarihlerinde resmi tatil olup olmayacağı da merak ediliyor. Türkiye'de Nevruz resmi tatil kapsamına girmediği için kamu kurumları ve okullar açık olacaktır.
Nevruz'un Kökeni ve Anlamı
Nevruz, özellikle Türk dünyasında "yeni bir başlangıç" olarak kabul edilir. Ergenekon Destanı'na dayandırılan bu bayram, Türk milletin yeniden doğuşunun sembolü olarak görülür. Eski İran ve Orta Asya kaynaklarında da adı geçen Nevruz, aynı zamanda Pers takvimine göre yılın ilk günü kabul edilir. Geçmişten günümüze kadar ulaşan bu gelenek, bireysel ve toplumsal yenilenmeyi simgeleyen çeşitli ritüellerle kutlanır.