Antalya'da yakalanan dilencinin üzerinden çıkan para herkesi şoke etti!

Antalya'da sivil ve resmi ekipler Atatürk Caddesi’nde dilencilik yaptığı tespit edilen A.Y.’yi yakaladı. A.Y.’nin üst aramasını yapan ekipler şoka uğradı. Çünkü üzerinden çıkan paranın tutarı tam 45 bin 600 liraydı

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 20 Mart 2025

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Antalya'nın Serik İlçesi'nde zabıta ekipleri, halkın dini duygularını istismar ederek haksız kazanç elde etmeye çalışan dilencilere karşı denetimlerini sıklaştırdı. Sivil ve resmi ekipler Atatürk Caddesi'nde dilencilik yaptığı tespit edilen A.Y.'yi yakaladı.



A.Y.'nin üst aramasını yapan ekipler şoka uğradı. Çünkü üzerinden çıkan paranın tutarı tam 45 bin 600 liraydı. Zabıta ekipleri paraya el koyarken, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 33. maddesi uyarınca kadın hakkında idari yaptırım cezası uyguladı. ERDOĞAN ÖZTÜRK

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