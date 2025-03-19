Kayseri'de motor ustasının motor tamircisi kızı: Kentin bu alandaki ilk ve tek kız öğrencisi!

Kayseri'de Songül Andaç (15), Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Motorlu Araçlar Teknolojisi Bölümü’nü tercih etti. Hem 109 öğrencinin olduğu bölümün, hem de kentin bu alanda eğitim gören ilk ve tek kız öğrencisi oldu.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 19 Mart 2025

Paylaş





ABONE OL

Kayseri'de motor ustası babası Ercan Andaç'ın işletmesinde küçük yaşlardan itibaren mesleğine ilgi duyan Songül Andaç (15), Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Motorlu Araçlar Teknolojisi Bölümü'nü tercih etti. Hem 109 öğrencinin olduğu bölümün, hem de kentin bu alanda eğitim gören ilk ve tek kız öğrencisi oldu. Andaç, "Çocukluğumdan beri insanlar kız olduğum için bana sürekli, 'Sen kızsın, senin sanayide ne işin var' dedi. Ben onların hiçbirini dinlemedim. Eski günlerdeki gibi babamla çalışmak istiyorum" dedi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN