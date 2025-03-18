Nazilli'de korkunç cinayet! Takıntılı eski sevgili dehşet saçtı: 2 ölü
Aydın’ın Nazilli ilçesinde dehşet anları yaşandı. İddiaya göre kendisinden ayrılan kadını silahla öldüren şahıs, ardından kendi kafasına sıkarak yaşamına son verdi.
Tüyler ürperten olay, Cumhuriyet Mahallesi 213 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçede esnaflık yapan Ali Murat Akkuş, iddiaya göre kendisinden bir süre önce ayrılan sevgilisi Sabriye Türköz'ü takip etmeye başladı.
AYRILIĞI YEDİREMEDİ
Bugün saat 16.00 sıralarında bir çocuk annesi Sabriye Türköz'le konuşmak için evinin önüne gelen Akkuş, yaşanan tartışma sonrasında silahına davranarak önce Türköz'ü öldürdü. Kadını öldürdükten sonra şarjör değiştiren Akkuş biraz yürüdükten sonra kendi kafasına sıkarak yaşamına son verdi. Olayın ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Sağlık ekipleri olay yerinde yaptıkları incelemede Türköz ve Akkuş'un hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri incelemesinin ardından Akkuş ve Türköz'ün cansız bedenleri hastane morguna kaldırıldı. Türköz'ün bir süre önce kendisine rahatsızlık veren Akkuş'tan şikayetçi olduğu da öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.