Ankara’da 14. kattan düşen Şeyma Gökçe’nin son mesajları ortaya çıktı! Parmak izi detayı

Şeyma'nın sevgilisi Hüseyin Uyucu (DHA)

ŞEYMA'NIN ANNESİNDEN ŞİDDET İDDİASI

Günnur Gökçe ifadesinde, kızının intihar ettiğine inanmadığını, Hüseyin Uyucu'nun Akçakoca'ya tatile gittiklerinde kızına şiddet uyguladığını, ancak kızının şikayetçi olmadığını söyledi. Hüseyin Uyucu'nun, daha önce hastanede güvenlik görevlisi ile kavga ettiği, bu yüzden mahkemelik oldukları da iddia edildi.

Öte yandan Şeyma Gökçe'nin olaydan bir gün önce annesi Günnur Gökçe ile mesajlaştığı ortaya çıktı. Şeyma Gökçe'nin, 'Nasıl geçiyor hayat?' diye soran annesine 'Çok güzel' yanıtını verdiği ve kalp emojisi gönderdiği görüldü.