18 Mart 2025 Signal / Rossmann Kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı! ASİL-YEDEK isim listesi...

18 Mart 2025 tarihli Signal / Rossmann Kampanyası çekiliş sonuçları belli oldu. Çekilişe katılan talihliler, Apple iPhone 16 Pro Max 1TB kazandı. İşte asil ve yedek talihliler...

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 18 Mart 2025

Paylaş





ABONE OL

Signal / Rossmann Kampanyası çekiliş sonuçları belli oldu. MPİ'nin 07.02.2025 tarih ve E-58259698-255.01.02-68283 sayılı izniyle düzenlenen kampanyanın 14.03.2025 tarihinde yapılan çekilişine 539 katılım gerçekleşmiştir.Çekilişe katılan talihliler, Apple iPhone 16 Pro Max 1TB kazandı. İşte asil ve yedek talihliler...

Signal / Rossmann Kampanyası (Takvim Gazetesi)

Apple iPhone 16 Pro Max 1TB kazanan ASİL ve YEDEK talihliler

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN