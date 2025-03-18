18 Mart 2025 Signal / Rossmann Kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı! ASİL-YEDEK isim listesi...
18 Mart 2025 tarihli Signal / Rossmann Kampanyası çekiliş sonuçları belli oldu. Çekilişe katılan talihliler, Apple iPhone 16 Pro Max 1TB kazandı. İşte asil ve yedek talihliler...
Signal / Rossmann Kampanyası çekiliş sonuçları belli oldu. MPİ'nin 07.02.2025 tarih ve E-58259698-255.01.02-68283 sayılı izniyle düzenlenen kampanyanın 14.03.2025 tarihinde yapılan çekilişine 539 katılım gerçekleşmiştir.Çekilişe katılan talihliler, Apple iPhone 16 Pro Max 1TB kazandı. İşte asil ve yedek talihliler...
Apple iPhone 16 Pro Max 1TB kazanan ASİL ve YEDEK talihliler