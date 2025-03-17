TİKA'dan Bağdat'ta Ramazan yardımı!
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) tarafından Irak'ın başkenti Bağdat'ta ihtiyaç sahiplerine ramazan yardımı yapıldı.
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) tarafından Irak'ın başkenti Bağdat'ta ihtiyaç sahiplerine ramazan yardımı yapıldı.
TİKA Bağdat Koordinatörü Oğuzhan Dinler, Bağdat'ın Eş-Şaab bölgesinde ihtiyaç sahiplerine 250 gıda kolisi dağıttıklarını söyledi.Ramazan ayının başından bu yana ise 2 bin 500 kolilik yardım yaptıklarını aktaran Dinler, Irak'taki ihtiyaç sahibi ailelere ulaşmaya devam edeceklerini ifade etti.