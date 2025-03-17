TİKA'dan Bağdat'ta Ramazan yardımı!

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) tarafından Irak'ın başkenti Bağdat'ta ihtiyaç sahiplerine ramazan yardımı yapıldı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 17 Mart 2025

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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) tarafından Irak'ın başkenti Bağdat'ta ihtiyaç sahiplerine ramazan yardımı yapıldı.

TİKA Bağdat Koordinatörü Oğuzhan Dinler, Bağdat'ın Eş-Şaab bölgesinde ihtiyaç sahiplerine 250 gıda kolisi dağıttıklarını söyledi.Ramazan ayının başından bu yana ise 2 bin 500 kolilik yardım yaptıklarını aktaran Dinler, Irak'taki ihtiyaç sahibi ailelere ulaşmaya devam edeceklerini ifade etti.

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