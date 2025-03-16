Samsun Belediyesi'nden Ramazan dayanışması!

Samsun Belediyesi, Ramazan ayı boyunca on binlerce kişinin hem yemek, hem de 'destek kartla' çeşitli ihtiyaçlarını karşılıyor.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 16 Mart 2025

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Samsun Büyükşehir Belediyesi, bu Ramazan ayında da yine ihtiyaç sahiplerini yalnız bırakmadı. Cumhuriyet Meydanı'nda belediye tarafından kurulan iftar çadırında ve 153 restoranda vatandaşların ağırlandığı aktarıldı.

Yapılan açıklamada "Çadırlarda ve restoranlarda günde ortalama 5 bin kişiye iftar verildiği, 17 ilçede de ihtiyaç sahibi vatandaşlara günlük 5 bin kişilik yemek gönderildiği, 10 bin kişiye de iftar için sıcak yemek ulaştırıldığı" ifadesi kullanıldı. Ayrıca Ramazan süresince 15 bin ihtiyaç sahibine toplamda 60 milyon lira nakdi destek sağlanacağı açıklandı.

Samsun Belediye Başkanı Halit Doğan, "İftar sofralarımızda gönülleri buluşturuyoruz. hemşehrilerimizin yanındayız" dedi.

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