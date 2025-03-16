Denizli'de kasiyer kabusu! Ürünü iade etmek isteyen adam önce darp edildi sonra depoya kilitlendi
Denizli'de akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Markette alışveriş yapan Şevket Kaya, tadının farklı olması sebebiyle ürünü iade etmek istedi. Ancak kadın kasiyer tarafından darp edilip depoya kilitlendi.
Denizli'de yaşayan Şevket Kaya, markete giderek alışveriş yaptı. Tadının farklı olması sebebiyle ürünü iade etmek istedi. Ancak kadın kasiyer tarafından darp edilip depoya kilitlendi. Kasiyer, polis çağırarak taciz suçlamasıyla şikayetçi oldu.