Denizli'de kasiyer kabusu! Ürünü iade etmek isteyen adam önce darp edildi sonra depoya kilitlendi

Denizli'de akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Markette alışveriş yapan Şevket Kaya, tadının farklı olması sebebiyle ürünü iade etmek istedi. Ancak kadın kasiyer tarafından darp edilip depoya kilitlendi.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 16 Mart 2025

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Denizli'de yaşayan Şevket Kaya, markete giderek alışveriş yaptı. Tadının farklı olması sebebiyle ürünü iade etmek istedi. Ancak kadın kasiyer tarafından darp edilip depoya kilitlendi. Kasiyer, polis çağırarak taciz suçlamasıyla şikayetçi oldu.

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